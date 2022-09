Eesti keele kui teise keele tasemetöö teevad kõik 4. ja 7. klassi õpilased, kelle kodukeel ei ole eesti keel

Elektroonse tasemetöö sooritavad nii need õpilased, kes õpivad eesti keelt teise keelena ainekava alusel kui ka need eesti keelest erineva kodukeelega 4. või 7. klassi õpilased, kes õpivad eesti õppekeelega koolis eesti keele ainekava alusel. Eesti keel teise keelena tasemetööle on registreeritud 4. klassist 3876 ja 7. klassist 3942 õpilast. Tavapärasest mahukama seireandmete kogumise eesmärk on saada infot õppijate vajadusi arvestava keeleõppe ja õpetajakoolituse planeerimiseks ning õppekava arenduseks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkonna juht Ingar Dubolazov rõhutas, et tasemetöö on mõeldud ka neile eesti keelest erineva kodukeelega lastele, kes õpivad eesti keele ainekava alusel. „Tasemetööd annavad meile väärtuslikku infot mitte üksnes õpilaste keeleoskusest, vaid ka selle kohta, kui tõhusad on erinevad keeleõppemudelid: keelekümblus, osaline eestikeelne õpe, eestikeelne õpe ja pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja“,“ sõnas Dubolazov. „Eestikeelsele õppele üleminekul on äärmiselt oluline mõista reaalset seisu ehk stardiplatvormi, millelt liikumist alustame. See aitab seada sihte ja kujundada meetmeid tulemuslikult.“