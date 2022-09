RMK rajas Soomaa luhtadele senisest paremad ligipääsud

Lagunemise äärel olnud Räksi sild Soomaa piiril on nüüdseks täielikult renoveeritud. „Silla kandvad osad on nagu varasemaltki tehtud betoonist ning silla tekk on kombineeritud puidust ja metallist, et oleks vastupidavam,“ põhjendas RMK looduskaitsespetsialist Priit Voolaid, miks ei ehitatud uue silla tekki üksnes puidust nagu varem. „Arvestatud on ka, et üleujutused silda ei lõhuks.“