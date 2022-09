Ajaloolasest linnavolinik: Paide vajab Vabadussõjas langenud kangelaste monumenti

Kuna rahvamaja oli väga lohakalt hooldatud, oli see küllaltki haletsusväärses olukorras. Tühjana seisva maja sai enda bilansi Kaitseliit, aga viimane loobus hoone kasutuselevõtust. Tühjalt seisva ja laguneva kultuuritempli omandas OÜ El-San, kes sellega on vastavalt oma võimalustele suutnud hoonet säilitada. 2005. aastal taasavati vanal rahvamajal mälestustahvel tekstiga, mis annab teada selle hoone olulisusest. Graniidist mälestustahvlil on Vabadusristi kujutis tammeokste vahel ja selle all tekst: „Paide Rahvamaja. Püstitatud Eesti Vabadussõjas 1918-1920 langenud Järvamaa kangelaste mälestuse jäädvustamiseks. Avatud 3. veebruaril 1929. aastal“.