Korvpallurid alustavad hooaega

Paide Viking Window korvpallimeeskonna eestvedaja Janno Viilup sõnas, et nii nagu igal aastal, on ka tänavu eesmärk võita medal. «Sel korral on klubide ja esiliiga üldine seis ettearvamatu,» selgitas ta. «Ühelt poolt läks Keila esiliigast meistriliigasse, teisalt seadis korvpalliliit kõrgliigas välismängijate arvule piirangu nii et nõudlus kohalike mängijate järele võib olla suurem ja me ei tea, kui palju on selliseid mehi, kes on läinud esiliigast meistriliigasse mängima.»