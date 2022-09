Vald astus biojäätmete kogumisega sammu edasi

Türi vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist Grete Kaljulaid märkis, et projekt on kenasti käima läinud. 40 korteriühistut on esitanud taotluse konteineri saamiseks ja enamikul neist seisavad konteinerid juba majade juures. «Jaotatud on kolmandik konteineritest ja jaotus käib elava järjekorra alusel,» täpsustas ta.