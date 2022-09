Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustab õppeaastat viieteistkümnes Eesti paigas

Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen rõõmustas, et uut õppeaastat saab alustada auditooriumis. „Ma usun, et väärikate ülikoolis õppijad on viimaste aastate jooksul lisaks konkreetse valdkonna teadmiste omandamisele arendanud ka oma digioskusi, sest neil on olnud võimalus osaleda Zoomi seminaridel ja arvutikursustel ning vaadata veebiloenguid. Peale loengute kuulamise on aga väärikate jaoks oluline ka suhtlemine kursusekaaslastega, kogemuste jagamine ja inspiratsiooni saamine,“ ütles Ristolainen.