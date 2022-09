Koeru keskkooli söökla avab tavainimesele uksed

Baltic Restaurants Estonia juhi Aaro Lode sõnul korraldavad nad avatud koolisööklate nädalat juba kolmandat aastat just selleks, et tõsta eelkõige lastevanemate teadlikkust, kuidas on korraldatud koolide toitlustamine ja mida nende lapsed lõunaks söövad. „Sageli põhineb lapsevanemate, aga ka paljude teiste arvamus koolitoidust, nende isiklikel 10-15 aasta tagustele kogemustele, kuigi koolitoit on teinud selle ajaga läbi suure arengu,“ kinnitas Lode. „Meie jaoks on väga oluline vanemate ja teiste arvamusliidrite arvamus, mida saaks koolitoidu taseme tõstmiseks üheskoos veel ära teha, sest soe koolilõuna on paljudele Eesti lastele üks kõige olulisem toidukord päevas.“