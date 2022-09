Uue teelõigu teisel maanteeniidil jätkuvad veel ehitustööd

Esialgu on liiklus ühel maanteeniidil 1+1 sõiduradadel ja maksimaalne piirkiirus 90 km/h, kuna teisel maanteeniidil jätkuvad veel ehitustööd. Aasta lõpuks on kavas jõuda ehitustöödega niikaugele, et neljarealine teelõik on liiklusele täies mahus avatud.