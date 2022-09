Lehekotid viiakse ära telefonikõne peale

Türi Halduse juhataja Elari Hiis andis teada, et töid korraldab Türi Halduse töödejuhataja Jaan Nurk, kellele tuleb veosoovist teada anda hiljemalt veopäeva hommikul kella üheksaks telefoninumbril 5620 0326. Ühtlasi täpsustas Hiis, et see on ka Türi Halduse uus üldnumber. "Seni kasutusel olnud lauatelefoninumber on paralleelselt uue telefoninumbriga käigus veel oktoobrikuu jooksul," ütles Hiis.