Teater tuleb Paide sünnipäeval linnatänavatele

„ÜBERMENSCH“ on Paide Teatri näitleja Johannes Richard Seppingu esimene lavastus, mille idee tõukus pöörasest stand-upi vaimustusest, mis Eestit viimastel aastatel tabanud on. Lavastus astub aga püstijalakomöödiast sammu kaugemale ja küsib, kas ja kuidas (hea) nali meid inimestena üksteisele lähemale toob.

Ent lavastusel on teinegi keskne teema – Paide. „Ma ei pääse meeleliigutusest: see on mu isiklik hüvastijätt linnaga ja tänu, et ta on lubanud mul siin olla,“ lausub Johannes. Esietendus algab kell 19.00 Paide Muusika- ja Teatrimajas ja piletid esietendusele on müügil Fientas ning tund enne algust kohapeal.

Maria Paiste ja Jan Teeveti võib tähelepanelik linlane leida aga hoopis pärastlõunaselt Keskväljakult. Nimelt võtavad nad kahe tunni jooksul (14:00-16:00) vastu kõik need, kes soovivad saada osa „Poeetilisest konsultatsioonist“, need, kes tunnevad, et ehk on nende päevast puudu just näpuotsatäis poeesiat.

„Poeetilised konsultatsioonid“ kutsus ligi kakskümmend aastat tagasi ellu Pariisi Linnateatri kunstiline juht Emmanuel Demarcy-Mota koos kirjanik Fabrice Melquiot’ga. Algselt leidsid konsultatsioonid aset Prantsusmaa tänavail, kuid koroonapandeemia haripunktis otsustati luua aktsioonist telefoniversioon, mis märkis ka Paide Teatri ja Pariisi Linnateatri koostöö algust. Ent nüüd on aeg taas linnatänavaile naasta!