Pereema Helen Arula ütles, et ega palju puudu olnud, et nad polekski saanud kõik koos tunnustust nautima minna, sest sportlastel on ju igal nädalavahetusel võistlused. "Õnneks nihutati poiste mängu Tartus nii, et jõuame ikka Tallinnasse ka," sõnas ta.