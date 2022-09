Anna külla saabus ootamatult vaikus

Esimest korda elus sõidan mööda maanteed Tallinna poole nii, et tee ei viigi Annast läbi. Tean, et pean leidma õige teeotsa, kust maha pöörata. Enne paekivist Anna viadukti muutun ärevaks, sest seal peakski mahapööre olema. Õnneks pole seda leida raske, sest kollased viidad näitavad selgelt, kuhu pean suunduma, ning tee üles viaduktile on ääristatud nii, et eksida pole võimalik.