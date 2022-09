Väätsa rahvamaja laguneb kevadest saadik, kuid lahendust ei paista

Hirbaum kirjutab, et fassaaditööde halb kvaliteet on kõigile kaugelt näha ning kahjuks pole kogukonna liikmetele teada, millal parandused ja garantiitööd lõpevad. Saabumas on talveaeg ja kogukonnale valmistab muret, et vallavalitsuse esindajatelt pole tulnud selgeid vastuseid, kuidas on tööd plaanitud ja kes nende eest vastutab.