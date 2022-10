„Nagu ütleb vana ning kuulus lipukiri - see on minu üksus, see on minu ülesanne, minu järel, edasi! Head Kaitseväe Akadeemia aastapäeva, Eesti sõdurid!“ ütles Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus lõpetuseks.