Järvalased said pääseameti kõrged autasud

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on päästjate väärtustamine ülioluline, sest just missioonitunne on see, mis tõukab neid inimesi oma isikliku heaolu ja tervisega riskima teiste kaitsmiseks. „Samas peame riigina endale aru andma, et missioonitunde ja tunnustusega lauda ei kata ning enda ja oma pere heaolu ja kindlustunnet ei taga. Riigieelarveläbirääkimised tõid meie esmareageerijatele häid uudiseid – tõusevad nii miinimumpalgad kui ka palgad siseturvalisuse valdkonnas tervikuna. Nii saame toetada oma kaitsjate toimetulekut tänases majandusolukorras,“ kinnitas Läänemets.