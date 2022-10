Põder kraavis 3. juuni 2018 Tehtud Türi vallas See oli Annika Ratile tuttav pildistamiskoht. «Ühel hetkel avastasin kraavist suure looma. Esmaemotsioon oli ehmatus. Vahest on põder viga saanud, miks muidu ta kraavis on. Hakkasin põdrale tegema teise põdra häält, et ta helile reageeriks. Ei reageerinud. Tegin vahepeal paar pilti, kuid jätkasin siis häälitsemist. Lõpuks see mõjus, põder keeras näo minu poolt, sain otsavaate pildi kätte ja seejärel ajas loom end rahulikult kraavist püsti. Oli hästi palav ilm, nagu sel suvel need olid. Tundus, et põder nautis kraavivees sulistamist täiega.»

Foto: Annika Ratt