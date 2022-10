Elektrienergia hinna märkimisväärne tõus tõstab 1. jaanuarist võrgutasu

Konkurentsiamet kinnitas uue Elektrilevi võrgutasu, mis tõuseb 1. jaanuarist 2023 elektrienergia hinna märkimisväärse kallinemise tõttu keskmiselt 13%. Võrgutasu tõus aitab katta kaoelektri hinnatõusu ning tagab, et Elektrilevil on võimalik jätkata elektrivõrgu töökindluse ja mikrotootmise võimekuse investeeringutega üle Eesti. Elektrilevi elektrienergia kasutamine on kümne aasta vaates järjekindlalt vähenenud kokku ligi 100 GWh võrra (võrdne 30 000 majapidamise tarbimisega). Võrgukao osakaal on sel perioodil langenud 5,8%-lt 3,9%-le.