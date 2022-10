Täna alanud vaimse tervise kuu on keskendunud tundetarkuse arendamisele

Vaimse tervise kuud tähistatakse Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel kõikjal maailmas ja Eestis toimub see Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni VATEKi eestvedamisel. Terve oktoobri jooksul on võimalik osaleda erinevatel tundetarkuse teemale pühendatud sündmustel, mis on kõik leitavad kodulehel: vaimsetervisekuu.ee ja suunatud erinevatele vanusegruppidele. Vaimse tervise kuu sündmused kulmineeruvad 10. oktoobril ülemaailmsel vaimse tervise päeval, kus koolinoorte e-tunni raames asuvad tundeid mõtestama president Alar Karis ja Tartu Ülikooli kaasprofessor Jaan Aru.