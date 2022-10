Mullu laevaliiklus tihenes, heide kasvas ja müra vähenes

TalTechi ja Rootsi Keskkonnauuringute Instituudi kahjulike ainete merrelaskmise hinnang näitas, et heitgaasi puhastusseadmeid kasutas mullu 593 Läänemerel seilavat laeva, mida on võrreldes 2020. aastaga 31% rohkem.

Sama uuring tuvastas, et 2021. aasta jooksul lasti laevadelt Läänemerre hinnanguliselt 0,69 miljonit kuupmeetrit reovett, mida on võrreldes 2020. aastaga 12% vähem. Vähenemises mängis rolli asjaolu, et alates 2021. aasta juunist on Läänemerel keelatud lasta reisilaevadelt merre puhastamata reovett.