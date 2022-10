Igal aastal vigastab ennast oma kodus kukkumise tagajärjel ligi tuhat eakat või erivajadusega inimest.

Kõige rohkem kodukeskkonnas kukkumisi oli 2021. aastal Ida- Virumaal- 100 000 elaniku kohta oli neid 249. Elanike arvu kohta oli sündmusi aga kõige rohkem samuti Ida-Virumaal, aga ka Läänemaal ja Viljandimaal- vastavalt 249, 96 ja 76 kukkumist.

Päästeameti loodud profiili järgi on kodus kukkunud inimene 76- aastane, üksi kortermajas elav, kroonilisi haigusi põdev eakas. Ta on liikumisraskustega, erivajadusega, ratastoolis või voodihaige, kes on kukkunud voodist, tualetis või vannitoas ning ei saa enam püsti.

“Olukorra tõsidusest annab aimu näiteks üks kõnekas fakt, et neljakümnes kodus on käinud päästjad kukkumise tõttu rohkem kui ühel korral,” märgib Päästeameti ennetusosakonna juhataja Janika Usin ning lisab, et väljakutsele jõudes avaneb päästjatele alati nukker vaatepilt, kus eakas on kukkumise tagajärjel olnud abitus seisundis juba väga pikalt ning enamasti mõjutab kukkumine eaka edasist iseseisvat hakkamasaamist oluliselt.

Usin toonitab, et abi õigeaegne andmine eakale jääb enamasti ühe takistuse taha. “See on lukustatud uks, kuhu on võtmed sissepoole ette jäetud,” ütles Usin ning lisas, et ka sellist olukorda peaks kindlasti vältima ning leidma usaldusväärse naabri, kellele jätta varuvõtmed.

Probleemi teadvustamiseks, diskussiooni loomiseks ühiskonnas ning eakate käitumusliku muutuse saavutamiseks ning pikemas vaates ka õnnetuste vähendamiseks on Päästeamet alustanud infokampaaniat “Loo omale kodus kindel jalgealune.”