Rakvere Teater otsib laheda lohe mune

Selleks, et tulevikus meie ümber pahurate lohede asemel rohkem häid elaks, hakkame teatris lahedaid lohesid kasvatama. Jõululavastuse „Lohe linna all” juurde kerkib üks isevärki lohe elamine, kust ei puudu ka lohebeebide lastetuba. Just sinna tuppa kogume kokku laste meisterdatud fantaasiaküllaseid lohemunad, kus nad hella hoole ja armastuse abil kooruda ja südamlikeks lohelasteks sirguda saavad.

Laheda lohe muna tunned ära selle järgi, et see on isemoodi kujuga, ta võib olla hiigelsuur või hoopis päris tilluke, õhkõrn ja samal ajal väga raske, sillerdav ja särav, aga mõnikord hoopis tuhm ja läiketa. Tema koor on kare ja okkaline, kuid leidub ka sulgpehmeid ja sametisi, ühevärvilisi, laigulisi ja udupeene mustriga ehituid. Laheda lohe muna saad pista taskusse või vedada aiakäruga, ta võib loksutades teha häält või olla hoopis hästi tasa. Üks mis kindel – sa tunned ta ära, kui teda oma fantaasiates kohtad!