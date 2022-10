Vaimse tervise abi areneb ja kättesaadavus paraneb: vaimset tervist toetavatele tegevustele suunatakse tuleval aastal 7 miljonit eurot

„Suvel valminud esimene ulatuslik Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring andis meile vajaliku olukorrapildi edasiste tegevuste kavandamiseks. Teame, et Eesti inimesed elavad üha kauem, kuid kogevad erinevaid terviseprobleeme, mis takistavad neil ühiskonnaelus osalemist. Paraku moodustavad neist suure osa vaimse tervise probleemid,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Suurendame investeeringuid inimeste vaimse tervise hoidmisse, kuna vaimse tervise probleemide süvenemine, iseäranis noorte seas, võib oluliselt pidurdada Eesti inimeste heaolu ja toimetulekut ning tuua kaasa palju muid probleeme, mis on nii ühiskonna kui ka perede jaoks igal juhul kallimad kui nende ennetamine. Kui praegu on lisaraha suunatud veel peamiselt abi pakkumisele, siis edaspidi tuleb kindlasti panna rohkem rõhku ennetusele, inimeste eneseabi ja -hoole oskuste suurendamisele.“

Erinevate kriiside valguses on laste vaimne tervis saanud suurel määral kannatada. Suurenenud on psüühikahäiretega laste arv ning lasteabitelefonile pöördutakse üha enam just vaimse tervise teemadel. Seetõttu suunab riik 2023. aastal ligi 1,3 miljonit eurot teenustele, mis toetavad laste vaimset tervist. „Rahastame suuremas mahus lasteabitelefoni ning kinnise lasteasutuse teenust, et tagada teenuste parem kättesaadavus ja kvaliteet. Lisaks võimaldab lisaraha käivitada uue lastemaja Lääne piirkonnas Pärnus, kus abistatakse seksuaalselt väärkoheldud lapsi ning ka probleemse seksuaalkäitumisega lapsi, et seeläbi väärkohtlemist ennetada,“ lisas minister Riisalo.