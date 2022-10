Justiitsminister Dublinis: vägivallaennetus vajab valdkondade ülest lähenemist

„Selleks, et mistahes vägivalla vastu võidelda, tuleb erinevate ametkondade ja asutuste vahel tihedalt koostööd teha ja ühiseid sihte seada. Oleme Eestis algatanud praktikutest ja poliitikakujundajatest koosneva vägivallaennetuse võrgustiku, et koordineeritud tegevuste kaudu vägivalda tõhusamalt ennetada. Ohvrite paremaks aitamiseks oleme täiustanud olemasolevaid teenuseid ja loonud ka uusi. Näiteks seksuaalvägivalla kogemusega laste jaoks on Eestis loodud lastemajad. Abisaamise võimalusi parandab ka uus ohvriabi seadus, mille valitsus saatis äsja riigikogule,“ sõnas justiitsminister Lea Danilson-Järg Euroopa Nõukogu justiitsministrite kohtumisel Dublinis.

Justiitsminister tutvustas muu hulgas ka 1. novembril 2022 jõustuvat seadusmuudatust, millega tõuseb Eestis seksuaalse enesemääramise eapiir 14-lt eluaastalt 16-le. „See on oluline samm, et takistada täiskasvanutel noori teismelisi manipuleerida ja neid ärakasutada,“ ütles Lea Danilson-Järg. Justiitsminister rõhutas ühtlasi, et vägivald saab sageli alguse turvaliste ja stabiilsete suhete puudumisest laste ja vanemate vahel – seetõttu on oluline neid peresid toetada ning maast madalast parandada laste ja noorte eluoskusi.