Börsihaid alustavad karuturul jahti 5000 eurole

LHV maakleritegevuse juhi Sander Pikkeli sõnul on „Börsihai“ hea võimalus just uutele investoritele ja neile, kes investeerimismaailma sisenemiseks alles julgust koguvad. „Siin mängus pole oluline, kui vana sa oled või milline on eelnev investeerimise kogemus. Igaüks saab valida endale sobiva strateegia, võtta riske ilma päris raha mängu panemata ja võrrelda end nii sõprade kui ka mitmete kogenud investoritega,“ ütles Pikkel.

„Tänases tuleviku osas üsna segases majandusolukorras on aktsiamäng ideaalne koht, kus esimesed katsetused investeerimismaailmas teha. Nii ei pea päris rahaga riskima ja lisaks saab end võrrelda nii tuttavate kui ka kogenud mängijatega,“ ütles Pikkel. Kuigi kauplemine toimub virtuaalrahaga, siis mängu võitja teenib 5000 eurot ja parim koolinoor 1000 eurot päris raha. Lisaks premeeritakse 1000 euroga igal nädalal enim oma portfelli kasvatanud osalejat ja 100 euroga nädala jooksul enim raha kasvatanud noort.

LHV Panga korraldatud mäng algab täna, 3. oktoobri õhtul, kui avatakse USA turud, ning kestab 21. oktoobrini. Iga börsihai saab alustuseks virtuaalportfelli, mille väärtuseks on 10 000 dollarit ning igal tööpäeval kuni mängu lõpuni kantakse sinna veel lisaks 1000 dollarit. Võitjaks on mängija, kelle portfell on 21. oktoobril börsipäeva lõppedes kõige suurema väärtusega.