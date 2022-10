Coop Pank plaanib kaasata kasvuks lisakapitali ja emiteerida uusi aktsiaid

Coop Panga nõukogu otsustas esmaspäeval kutsuda 1. novembriks 2022 kokku panga aktsionäride erakorralise üldkoosoleku. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku emiteerida 7,6 miljonit uut Coop Panga aktsiat, mida võib investorite suure huvi korral suurendada 10,1 miljoni aktsiani. Eesmärk on turult kaasata panga kasvuks ligi 15 miljonit eurot, kuid aktsiate pakkumishinna määramise ja nõudluse selgumise järel saab kaasatavat raha suurendada 20 miljoni euroni.

Uute aktsiate märkimisel eelistatakse panga ligi 30 000 praegust aktsionäri, kellele on garanteeritud uute aktsiate omandamise eesõigus vastavalt emissiooni toimumise eel kehtivale osalusele. Eelisõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse vahetult enne emissiooni toimumist.

Coop Panga suurimad aktsionärid Coop koos kohalike ühistutega, Capital Milli gruppi kuuluv CM Capital ja ettevõtja Andres Sonn ning panga juhatuse liikmed on andnud garantii märkida uusi aktsiaid emissiooni baasmahust ligi 60% ehk kogumahus vähemalt 8,5 miljonit euro eest.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink lausus, et aktsiakapitali suurendamisega tahab pank olla valmis võimalusteks, mis avanevad majanduskasvu pidurdumise käigus ja omada tugevat kapitalibaasi hetkel, mil majandus pöördub taas kasvule. „Coop Pank on olnud alates börsile tulemisest 2019. aastal Eesti kõige kiiremini kasvav pank, näidanud head kasumlikkust kõigi tegutsemisaastate jooksul ja täitnud prognoositust kiiremini investoritele antud lubadused klientide arvu, laenuportfelli mahu ja panga tulemusnäitajate osas. Vaatamata ebakindlusele majanduskeskkonnas näeme kodumaisel pangandusel järjest olulisemat rolli Eesti majanduse vereringe käigus hoidmisel ka järgmistel aastatel. Lisakapitali kaasamise toel saame jätkata Coop Panga ärimahtude kasvatamist , et seeläbi luua eeldused meie aktsionäride investeeringute väärtuse kasvuks,“ selgitas Rink.