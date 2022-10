Oktoober on suitsetamisest vabanemise kuu

„Oktoober on ideaalne aeg suitsetamisest loobumiseks. Vihmaste ja jahedate ilmadega suitsetamiseks sobiva koha leidmine on tüütu ja lihtsam oleks mitte suitsetama minna. Samas ei maksa arvata, et suitsetamisest loobumine nii kergelt käibki. Päevapealt ja ilma ühegi abivahendita õnnestub suitsetamisest loobuda vähestel. Seega tasub kaaluda suitsetamisest loobumist soodustavaid tooteid, et suitsunälga peletada ja suitsetamisest loobuda,“ selgitas mittetulundusühingu NNA Suitsuvaba Eesti juhatuse liige Ingmar Kurg.

Stopptoober toimub Eesti neljandat korda. Selle eeskujuks on Ühendkuningriigis juba 12. korda toimuv samanimeline Inglismaa Terviseameti algatus. Miljonid inimesed on seal aastate jooksul Stopptoobriga liitunud ja suur hulk neist on saanud ka suitsuvabaks. Neil, kel ei ole esimesel korral õnnestunud suitsuvabaks saada, on Stopptoobri 28 suitsuvaba päeva väljakutse võtnud vastu mitmel korral ja lõpuks ikkagi suitsuvabaks saanud.

„Suitsetamisest loobumist ei ole mõistlik endale keerulisemaks teha kui see juba on. Suitsunälja tõttu ei pea kannatama, osad on kasutanud apteegikaupu nagu nikotiininätse või -plaastreid, teised aga e-sigarette või muid vähem kahjulikke alternatiive. Suitsetamisest loobumisega alustamine on suur muutus, mistõttu on oluline läbi mõelda, kuidas rutiiniks saanud suitsetamiskorrad asendada. Kes hommikusöögi järgselt oli harjunud suitsetama on sageli asendanud suitsetamise mõne suitsetamisest loobuda soodustavat toote kasutamisega,“ kirjeldas Ingmar Kurg.

Esimene suitsetamisest loobumise positiivne mõju avaldub juba 20 minutit pärast viimase sigareti suitsetamisest, mille järel pulss hakkab normaliseeruma. Kaheksa tundi hiljem on hapniku tase veres normaliseerunud ja vingugaasi kogus vähenenud juba poole võrra. 48 tundi hiljem on kogu vingugaas kehast väljunud, kopsud hakkavad end puhastama ning maitse- ja lõhnataju paranema. Järgnevate nädalate ja kuudega paraneb vereringe ja kopsude töö ning tulemusena on energiat rohkem ja hingata kergem. Aasta pärast on infarktioht vähenenud poole võrra. Kümne aasta pärast on kopsuvähi risk langenud poole võrra, võrreldes suitsetajaga. 15 aasta pärast on infarkti risk võrdne inimesega, kes ei ole kunagi suitsetanud. Mida varem suitsetamisest loobuda, seda kiiremini saab osa suitsetamisest loobumisest saadavast kasust.