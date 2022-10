Järvamaa laulu- ja tantsupidu 2023 “Hingesugulane” toimub Paides kahe kontserdina

Järvamaa kultuuri nõukoja esimees Eva Linno usub, et Paide pidu tuleb suurepärane. “Paides toimus viimati Järvamaa laulu- ja tantsupidu 2018. aastal. Marika Kuusik ja Kätlin Merisalu on Järvamaa andekad tantsujuhid ning tugevad rahvakultuuri kandjad ja edendajad. See lubab loota, et näeme Paides kaht suurepärast etendust, mis jätavad tugeva jälje Järvamaa kultuurilukku,” sõnas Linno. “Mul on hea meel, et saame kunagi hingega alustatud töö lõpuni viia!”