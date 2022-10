Kalanädalal tehti kummardus 1500 Ukraina pagulasele ja vabatahtlikule

Kalanädala eestvedaja Toomas Armulik tänab kõiki viite kokka, kes olid valmis tegema koostööd. „Jagasime neljas Eestimaa linnas Ukraina pagulastele ja nende abilistele pea 1500 portsu erinevatest kodumaistest kaladest valmistatud roogasid,“ teatas Armulik. Tema sõnul olid ukrainlased meeldivalt üllatunud, et tippkokad tulid neile süüa tegema. „Ukrainlased käisid kokkasid kättpidi tänamas ja nii mõnigi roog tuletas neile meelde lapsepõlve,“ rääkis Armulik.

Maaeluminister Urmas Kruuse näeb, et eestlased on mererahvas ja kala võiks me kõik rohkem süüa. „Eestis kalast kindlasti puudust ei tule, miks mitte siis süüa kõige värskemat kala,“ leiab Kruuse.