Spordinädal püstitas Eestis tipptulemuse

“Täna kokkuvõtteid tehes võime tõdeda, et kaheksas Spordinädal oli vägagi edukas. Sündmuste arvu osas oleme teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes esireas ning liikumishuvilised leidsid kindlasti endale Spordinädala raames sobiva tegevuse. Meie eesmärgiks on kujundada arusaamu ja suhtumist selliselt, et liikumine oleks inimeste igapäevaelu lahutamatu osa ning loodan, et andsime positiivse impulsi ka neile kaasmaalastele, kes korrapäraselt liikumisharrastusega veel ei tegele. Osavõtjaterohke Spordinädal on heaks sissejuhatuseks järgmisel aastal toimuvaks Liikumisaastaks,“ ütles EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi.