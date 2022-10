Noored autosportlased proovisid võistluskarte

Noortele pakkusid võimaluse võistluskartide proovimiseks ja andsid ka nõu Aero Racing, Aqva Racing ning Talvar Racing. “Suur tänu tiimidele, et nad aitavad noortel astuda autospordis esimesi samme,” rääkis Eesti Autospordi Liidu kardikomitee esimees Mart Liiksaar. “Noored said esmase tunnetuse ja teadmise, mida kujutab endast võistluskart ning ka esimesed soovitused, kuidas sellega sõita. Küllap on nii mõnelgi pikalt hobikardiga võistelnul peale esimest testi hammas verel, et astuda samm edasi.”