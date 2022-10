Pool aastat tegutsenud kohvik sulges jäädavalt uksed

Ettevõtja Danel Puuder sõnas toona Järva Teatajale, et Paides läheb kohvikul hästi, mistõttu julges ta Türile laieneda. «Tahtsin tegelikult Paides suuremaid ruume rentida, kuid sobivat kohta ei leidnud. Küll pakkus Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu välja Türil asuvad ruumid. Nii otsustasimegi laieneda Türile,» lausus ta.

Nüüd andis Puuder teada, et Türi kohvik sulges eelmisel nädalal uksed ja paraku jäädavalt. Tema suureks pettumuseks ei võtnud türilased kohvikus pakutud ainulaadset hommiku-bufeed omaks. «Mõtlesime, et inimesed on õnnelikud, kui saavad enne tööle minekut söögikohast läbi põigata ega pea hommikul kodus kokkamisele aega kulutama,» sõnas ta.