Haridus- ja Teadusministeerium ja Harno kutsuvad üles märkama ja tunnustama noortevaldkonna tegijaid

„Noorsootöötajad tegutsevad kõikjal, et anda noortele arenguvõimalusi ja hoida inimesi Eestis – et me peaksime oma kodu kõige paremaks kasvukeskkonnaks ja keskkonnaks, kus saame oma ideid ellu viia,” sõnas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas oma videopöördumises. “Noorsootöö valdkond on kaasav, arvestav ja täis tänutunnet. Seda tuleb ka pakkuda nendele, kes seda tööd teevad. Seega tänagem ja märgakem enda ümber tõelisi tegijaid, ettevõtmisi ja häid organisatsioone.”