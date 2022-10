Järvamaal toimunud toonekurgede tapmine võib saada aasta loomavaenulikumaks teoks

ELS valib aasta loomasõbralikku- ja vaenulikku tegu juba 22. korda. Sellel aastal oli loomasõbralike kandidaatide hulgas palju just neid, mis olid seotud abiga Ukrainale. Vaenulike tegude valik oli kahjuks väga lai. Inimestele jäid ette nii lemmikloomad, põllumajandusloomad kui ka metsloomad. “Inimesi ootab ees raske valik, kuna positiivsete tegude eest tahaks tunnustada ju neid kõiki ja keeruline on ka valida seda kõige loomavaenulikumat tegu, sest paratamatult on üleüldiselt kurb näha, et neid endiselt lauale tuleb ja kahjuks palju,“ lisas ELS- i otsese abistamise juht Elis Järvsoo.