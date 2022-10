Lapsed viisid kohvikusse sügise

Luise kohviku turundusjuht Ele Puidet ütles, et sügisnäitust tegema julgustaski neid teadmine, et kevadnäitus meeldis linlastele ja lastele endile väga. Kõige suuremas õhinas ongi lapsed ise. "Nad on erakordselt uhked selle üle, et nende pilt kohvikus ripub ning näitavad pilte suure rõõmuga kõikidele lähedastele ja tuttavatele," märkis ta.