Uus juht jätab endise kooli maha rahuliku südamega

Hea koolijuhi tööd on märgatud ka maakonnas, sest eelmisel aastal oli just Tiina Lohur see, kellele Järvamaa omavalitsuste liit andis aasta õppeasutuse juhi tiitli.

Kolmapäeval tähistati üle Eesti haridusasutustes õpetajate päeva, nii oli see ka Imavere põhikoolis. Hommikul oli aktus, koolipäev oli tavapärasest veidi erilisem, sest õpetajad said õpetamisest natuke puhata ja õpilased võtsid ajutiselt nende töö üle. Veel erilisemaks muutus Imavere koolis päev aga sel hetkel, kui direktor Tiina Lohur kutsus kolleegid kokku ja teatas, et on otsustanud vastu võtta uue proovikivi ning paneb peatselt Imaveres ameti maha ja asub ametisse Türi põhikooli eesotsas.