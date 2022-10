Übermensch – unistav idealist, irooniline jäljendaja, parodeerija või äpardunud keigar

Näitleja kantud smoking on põlvkondade viisi James Bondi kummardanud kinofännidele kindel semiootiline tunnus, et tegu on elegantse hurmuri ja igast olukorrast väljapääsu leidva surematu üliinimesega. Ent kui pisut tahta norida, siis agent 007 poleks kunagi unustanud tuxedo-ülikonna juurde kanda lakknahast kingi.