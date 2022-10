Järvamaa metsades lösutab salapärane tuumavarjend

Ilmselt Järvamaa suurim varjend asub metsasügavuses kunagise Sikemäe talu naabruses. Kümmekonna aastaga on varjend küll võssa kasvanud, kuid huvilistest annavad märku jalgrajad varjendi ümbruses.

Olukorras, kus avalike varjumiskohtade ja ohusireenide teema on kerkinud aktuaalsemaks kui kunagi varem, on paslik tuletada meelde, et Järvamaa soode ja metsade vahel toimetas veel paar aastakümmet tagasi tegelane, kelle sooviks oli rajada tuumavarjend.