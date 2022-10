Lähipäevil on õhutemperatuur nii öösel kui päeval kindlalt plusspoolel

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s, hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 6-12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu levib Lääne-Eestist aegamisi ida poole, vaid Kagu-Eestis võib jääda sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, puhanguti kuni 15, saartel ja läänerannikul kuni 18 m/s. Sooja on 11-14 kraadi.