PILDID ⟩ Paide linn sai avalikud varjumiskohad

Päästeamet koostöös Paide linnavalitsusega on välja selgitanud Paide linnas kolm kohta, mis on sobilikud avalikeks varjumiskohtadeks. Avalik varjumiskoht on mõeldud kõigile inimestele varjumiseks sõjalise konflikti, keemilise reostuse või mõne muu kiireloomulise ohu korral juhuks, kui evakueerida ei saa või pole see mõistlik. Varjumiskohad saavad ka vastava märgistuse, et inimestel oleks teada, kuhu on võimalik ohu korral minna.