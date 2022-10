Tikupoiss pälvis veel ühe suure tunnustuse

Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor: „Eks ikka leidub õpilasfirmasid, kelle nime on raske välja hääldada ja keeruline meelde jätta, kuna selles kasutatakse kas inglise keelt või tegijate nimetähti. Kuid noored on hakanud mõistma, et ilus emakeelne nimi on nende esimene mainekujundus. Rõõm on näha, et noorte hulgas on oma õpilasfirmale nime valikul au sisse tõusnud vahvad keelemängud ning toredad ja selged eestikeelsed nimed, mis ütlevad kliendile välja, mida pakutakse. See aitab kindlasti ka nime meeldejätmisele ja müügile kaasa.“