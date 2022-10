Erilahendusedpanevad pereettevõtjail silmad särama

Heimari ja Terje hobi ja töö samal ajal on valmistada erilahendusega mööblit. «Kuhu ja kellele, pole oluline. Pigem kõnetab meid see, et tellimus oleks huvitav ja eriline. Tavalist diivanilauda või tooli saab poest ka osta. Meie teeme neid mööblitükke, mida poest ei leia,» selgitas Terje.