Särevere kompostijad ja prügistajad kutsutakse vaibale

Türi valla varahaldusspetsialist Annely Grazeri sõnutsi on kohtumisele oodatud kõik antud kinnistutel aiamaade pidajad. „Arutame ühiselt, kuidas saame minna aiamaade pidamisega edasi nii, et rahul oleksid nii keskkonnaamet, Türi vald kui ka aiamaade pidajad ise,“ lausus ta.

Praegu on kinnistutel tekkinud olukord, millega keskkonnaamet ei saa kuidagi nõustuda ja juhtinud Türi valla tähelepanu, et olukord tuleb lahendada. Täpsustusena lisas Grazer, et Põllu tänav 32 kinnistul asub Särevere aleviku elamuid veega varustav pumpla, mille ümbrusesse on lubamatu kompostida aiasaadusi ja muid elutegevusega kaasnevaid jääke.