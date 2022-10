Taskurätikut vajas Rooma keisergi

Taskurätik on läbi ajaloo olnud inimeste kaaslane nii õnnes kui õnnetuses. See aksessuaar on osalenud inimestevahelistes flirdimängudes ja tähelepanuavaldustes. Taskurätikuga on antud edasi sõnumeid ja neid on hoitud kui mälestusesemeid kallitest või olulistest inimestest. Taskurätt on lohutanud kaugel ja rindel olnud sõjamehi või meremehi ning olnud neile sidemeks südamedaamidega kodumaal.