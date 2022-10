Preemia saajad tulid üksnes lilleõie järele

Türi vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhtaja Triin Pärna selgitas, et vald premeerib igal sügisel kolme haridustöötajat, kelle eelmise õppeaasta panus hariduseesmärkide saavutamisse on olnud silmapaistev ja kelle igapäevategevus haridustöötajana on kogukonnas tunnustatud.