Algas aasta loomale pühendatud luulevõistlus

Pruunkaru on kõigesööja, kes toitub peamiselt mitmesugustest taimeosadest ja seentest ning putukatest, kellest lemmikud on sipelgad. Väga armastab pruunkaru kaera ja mett, värskele lihale aga eelistab raibet. Lastemaailmas on karu aga 20. sajandi algusest tuntud kaisuloomana. Tundud tegelane on mesikäpp ka Eesti rahvajuttudes.

Luuletusi kirjutades on tore mõelda, et meil on karu järjepidevalt elanud, mitte nagu paljudes teistes Euroopa riikides. "Näiteks Lätis ei elanud karu pea 100 aastat ja alles viimasel ajal on mõmmikud Põhja-Läti taasasustanud. Lõunanaabritel on seetõttu metsaotiga seotud suured hirmud, kuna lätlased ei tunne enam karu. Meil on aga side säilinud ja katsume seda alal hoida - kasvõi seeläbi, et oleme loomast teadlikud, ei karda ilmaasjata, tunneme õigeid fakte ja austame seeläbi oma laikäppa," kommenteeris MTÜ Aasta Loom esindaja Helen Arusoo.