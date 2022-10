Valgehobusemäel tõmmatakse kuntstlume tootmist varasemaga võrreldes kokku

Kertsmiku sõnul tuleb kuntstlume tootmist vähendada kindlasti, kuid praegu ei ole veel teada, kui kardinaalselt seda teha tuleb. "Meil on olemas plaan B," kõneles ta selle kohta, kui olukord peaks kujunema väga keeruliseks.

Kertsmiku sõnul on elektrikulud hüppeliselt suurenenud, kuid aastatagusest umbes kolm korda kallim elekter ei ole ainus mure. Ta tõi välja, et kuiva suve tõttu on veekogus, kust nad vett võtavad veetase väga madal ning vett umbes kolmandiku võrra tavapärasest vähem. "Võib-olla sügisel veel olukord paraneb, kui märkimisväärselt sademeid tuleb," kõneles ta.