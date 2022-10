Paide Linnameeskond komistas neljandat korda FC Kuressaare otsa

FC Kuressaare ja Paide Linnameeskonna vastasseis on sel jalgpallihooajal palju kõneainet pakkunud. Saarlaste sitke mäng on tekitanud olukorra, kus liigatabelis kolmandat kohta nooliv Paide esindusmeeskond pole kordagi suutnud sel hooajal neist tagapool olevat ja viiendat kohta hoidvat klubi võita.

Hooaja avakohtumises jäid paidelased Kuressaarele alla 1:2 ning kõik kolm järgmist mängu on lõppenud viikidega 1:1, 0:0 ja 3:3. Just Kuressaare mängud on Paidelt röövinud palju vajalikke punkte, mis võivad neid nüüd kolmandast kohast ja euromängudest ilma jätta.