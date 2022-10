Keila Tuula tunneli avamise auks korraldatakse täna tänuüritus ja fotonäitus

“Taolised koostööprojektid kohalike omavalitsustega on raudteeohutuse mõistes väga olulised. Eritasandilised ristmikud on kahtlemata kõige ohutumad jalakäijatele ja ratturitele, eriti veel olukorras, kus rongide kiirused tulevikus tõusevad,” kommenteeris AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann.