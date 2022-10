Kumu uus näitus vaatab tänapäevase pilguga ajaloolisi teadusjoonistusi

„Piltide ülesanne ei ole ainult teaduse vahendamine ja illustreerimine, vaid ka uute teadmiste loomine. „Kunsti või teaduse“ tähelepanu keskmes on loodus- ja meditsiiniteaduste visualiseerimine 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. Sel ajal olid need teadusharud tihedalt põimunud füüsilise antropoloogia, arheoloogia ja etnoloogiaga, kuid ka rassiteaduse ja kolonialismiga. Nagu teadmiste ajalugu tervikuna, on teaduspildidki lahutamatult seotud võimuga. Näitusel vaadeldakse Eesti teaduspildi vastuolulisi suhteid Vene impeeriumi valduste kaardistamise ja kontrollimisega. Esil on ka muuseumieetika teemad: kuidas suhestuda tänapäeval ajalooliste teaduskogudega ning nende kujunemisloos peituva ebavõrdsusega,“ avavad kuraatorid näituse teemaderingi.