Riik kuulutas välja hanke ehituse digiteenuste arendamiseks

„Erinevates andmebaasides on tohutult andmeid, mille nutikal kasutamisel saab muuta ehitamisega seotud asjaajamised kiiremaks, mugavamaks ja läbipaistvamaks turvalises e-keskkonnas. Selleks on loodud e-ehituse platvorm, et kõik vajalikud ehituse e-teenused saaks mugavalt ühest kohast kätte, ning nüüd vajame häid partnereid, et platvorm saaks edasi areneda. Ennekõike on need arendused vajalikud suurte väljakutsete leevendamiseks, näiteks et uute tuuleparkide rajamine saaks toimuda kiiremini ning planeeringud ja ehitamine kulgeksid võimalikult sujuvalt. Samuti, et riik, omavalitsused ja kodanikud saaksid langetada paremaid kinnisvaraga seotud otsuseid,“ rääks majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.